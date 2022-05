Roma, tentata occupazione abusiva di una casa popolare: una denuncia

Una donna è stata identificata e denunciata a piede libero. È successo nella serata di ieri in via Sebastiano Satta, zona di Casal Bruciato

Identificata e denunciata a piede libero a Roma una donna per tentata occupazione abusiva. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri quando alcuni condomini di una palazzina di alloggi popolari di via Sebastiano Satta, zona di Casal Bruciato della Capitale, hanno avvertito i carabinieri. Arrivati sul posto i militari hanno sorpreso la donna che aveva un attrezzo elettronico e un piede di porco per forzare una porta di un immobile, disabitato e destinato a una nuova assegnazione.