Viola divieto di avvicinarsi alla ex, 50enne ai domiciliari a Latina

Un 50enne di Latina, già indagato per lesioni personali per aver preso a calci e pugni la ex compagna, è stato messo agli arresti domiciliari e con applicazione del braccialetto elettronico, per monitorare costantemente l'indagato.

La vicenda

L'uomo era destinatario della misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna con la prescrizione di non comunicare con qualsiasi mezzo con la vittima; in almeno due occasioni però, secondo gli accertamenti della polizia, ha violato le prescrizioni a lui imposte, avvicinandosi alla donna e cercando ostinatamente di avere contatti anche con il figlio minorenne. Il comportamento dell'uomo, denunciato dalla ex convivente, ha portato l'autorità giudiziaria a disporre l'aggravamento della misura cautelare.