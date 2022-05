Roma, ruba una bici e la mette in vendita online: denunciato un 26enne

Si tratta di un commerciante ambulante, accusato di ricettazione. Stando alle indagini, l'uomo avrebbe messo in vendita una bicicletta rubata lo scorso 8 aprile in via del Tritone a un 36enne romano

Denunciato a Roma un commerciante ambulante romano di 26 anni per ricettazione. Stando alle indagini svolte dai Carabinieri di Roma via Vittorio Veneto l'uomo avrebbe messo in vendita una bicicletta rubata lo scorso 8 aprile in via del Tritone a un 36enne romano. Quel giorno la vittima aveva visto un annuncio online della propria bici in vendita su un sito e, una volta presentatosi all'appuntamento concordato, il commerciante era stato fermato dalle forze dell'ordine. Individuate in un magazzino nei pressi della casa dell'arrestato altre cinque bici elettriche del valore complessivo di 10mila euro. Non sapendone giustificare la provenienza, il 26enne è stato segnalato all'autorità giudiziaria mentre le biciclette sono state sequestrate per ulteriori accertamenti.