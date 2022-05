Trovato proiettile di artiglieria in terreno agricolo a Borgo Podgora

Un ordigno bellico, lungo circa 25 centimetri, con circonferenza di circa 5 cm, verosimilmente un proiettile d'artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto in un terreno a Borgo Podgora, in provincia di Latina. A trovarlo è stato il proprietario del terreno mentre arava la terra.

L'allarme

Gli agenti della polizia intervenuti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. La Questura di Latina ha subito attivato l'iter per l'intervento di militari specializzati dell'Esercito allo scopo di rimuovere l'ordigno, con il coordinamento della Prefettura e in collaborazione con tutti gli altri enti interessati.