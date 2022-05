Roma, incendio in zona ponte della musica: evacuato per qualche ora

I pompieri hanno cercato di stabilire le cause delle fiamme e la valutazione dei danni che sembrerebbero aver interessato il circolo della polizia presente nella zona. Il ponte è stato riaperto al termine delle operazioni

Poco prima delle 18 di ieri è divampato un incendio nella zona del ponte della musica a Roma. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco. Gli agenti hanno proceduto a mettere in sicurezza il ponte, evacuando le persone presenti sopra la struttura. Le pattuglie hanno interdetto il passaggio sul ponte, provvedendo a evacuare anche la parte sottostante, dove erano presenti diversi ragazzi, per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Dalle prime notizie, non risulterebbero feriti.

Gli accertamenti

I pompieri hanno cercato di stabilire le cause delle fiamme e la valutazione dei danni che sembrerebbero aver interessato il circolo della polizia presente nella zona. Il ponte è stato riaperto al termine delle operazioni.