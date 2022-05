Ostia, incendio di un appartamento: salvato 50enne

L'uomo è rimasto lievemente intossicato ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il rogo sarebbe partito dalla mansarda per poi estendersi a gran parte dell'abitazione.

Un incendio è scoppiato in un appartamento a Ostia (Roma), in via della Paranzella. Secondo quanto ricostruito, il rogo sarebbe partito dalla mansarda per poi estendersi a gran parte dell'abitazione.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia e i vigili del fuoco che sono riusciti a salvare un uomo di 50 anni. Quest'ultimo è rimasto lievemente intossicato ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forze dell'ordine e vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire le cause che hanno innescato le fiamme.