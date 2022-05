Incidente a Roma, scontro tra auto e moto: morto 34enne

È avvenuto nella serata di ieri in via Tuscolana. Il centauro è deceduto all'ospedale San Giovanni per le ferite riportate dello schianto

Un uomo di 34 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto ieri sera in via Tuscolana, a Roma. Secondo quanto ricostruito, la moto sulla quale viaggiava l'uomo è stata centrata da un'auto. Dopo lo scontro l'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni dove è deceduto per le ferite riportate. Il conducente della vettura, un uomo italiano di 36 anni, è stato condotto all'ospedale Vannini per gli accertamenti di rito. Sul posto pattuglie del VII Gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale. Indagini in corso per risalire all'esatta dinamica dei fatti.