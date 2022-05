Incendio su una barca a vela ormeggiata a Civitavecchia

Al momento stanno ultimando le operazioni di messa in sicurezza del natante, che è stato disormeggiato e allontanato in modo da preservare altre imbarcazioni vicine

A Civitavecchia i vigili del fuoco sono impegnati in un incendio di un'imbarcazione a vela di 20 metri ormeggiata al porto turistico Riva di Traiano. I pompieri, intorno alle 7, sono giunti sul posto con l'equipaggio della 17A, l'auto botte AB17 e gli Specialisti Nautici con l'imbarcazione antincendio Vfr12. Al momento stanno ultimando le operazioni di messa in sicurezza del natante, che è stato disormeggiato e allontanato in modo da preservare altre imbarcazioni vicine.