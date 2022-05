Trinità dei Monti, trovato l’uomo della Maserati: sbagliato manovra

È stato trovato dai vigili urbani il responsabile che con l'auto, il 10 maggio, ha danneggiato la scalinata di Triità dei Monti a Roma . Come riporta il Corriere della Sera , si tratta di un imprenditore straniero di 40 anni, che ieri avrebbe dovuto consegnare la Maserati, presa a noleggio la settimana scorsa in un concessionario milanese. "Sì, sono stato io a scendere con la macchina per la Scalinata di Trinità dei Monti, ma ho solo sbagliato manovra. Non pensavo di aver fatto una cosa tanto grave, sono pronto a prendermi le mie responsabilità", ha detto.

L'indagine

Adesso l'uomo rischia una denuncia per danneggiamento aggravato di sito protetto dai beni culturali, peraltro anche dall’Unesco. L’uomo è stato rintracciato fuori Roma: era andato via con la Maserati per proseguire il suo soggiorno italiano, ma gli investigatori lo hanno trovato lo stesso e a loro avrebbe spiegato la sua posizione in merito all’incidente di martedì notte. Secondo la ricostruzione, come si legge sul Corriere della Sera, il 40enne ha tentato di risalire in retromarcia, poi ha chiamato un carro attrezzi, ma dopo essere riuscito a riguadagnare la strada è andato via. Inoltre, i vigili urbani hanno rintracciato anche la ragazza che si trovava con lui in auto: una 30enne che ha collaborato alle indagini. Alla giovane non sarà contestato nulla. L’imprenditore, invece, oltre alla denuncia, rischia una multa. La società di noleggio potrebbe pretendere da lui, vista la dinamica, anche il risarcimento dei danni subìti dalla Maserati.