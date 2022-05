Controlli anti droga a Roma, quattro arresti nel quartiere San Basilio

Si è conclusa con quattro arresti una serie di controlli antispaccio eseguita dai carabinieri nel quartiere di San Basilio, periferia nord est di Roma. In manette quattro presunti pusher trovati con stupefacenti e grosse somme di denaro, probabilmente frutto di spaccio.

Gli arresti

I militari hanno arrestato un 18enne già noto alle forze dell'ordine e due 19enni trovati in piena notte nell'androne condominiale di una palazzina in via Montecarotto a confezionare dosi di hashish. In totale, gli uomini dell’Arma hanno sequestrato 50 grammi di hashish, alcune dosi di marijuana e 1.985 euro in contanti. Nel pomeriggio, invece, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato una 35enne romana, senza lavoro e con precedenti, trovata a passare delle dosi di cocaina ad un giovane, segnalato alla prefettura come assuntore. Nelle tasche della donna sono stati scoperti e sequestrati quattro grammi di cocaina. Tutti gli arresti sono stati convalidati. I carabinieri specificano comunque che, data l'attuale fase di indagini preliminari, gli arrestati sono tutti da ritenersi non colpevoli fino a sentenza definitiva.