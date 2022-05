Roma, incendio in un seminterrato in via Val Salvio: due intossicati

Incendio a Roma poco prima delle 7 in via Val Salvio, zona nord est della Capitale. Due studenti di 22 e 24 anni sono rimasti lievemente intossicati e sono stati portati in ospedale per accertamenti. Per precauzione i vigili del fuoco, che hanno estinto l'incendio, hanno agevolato l'evacuazione di tutta la palazzina di sette piani.

L'incendio

Le fiamme sono state circoscritte al piano seminterrato dal quale erano partite forse per un cortocircuito di una presa. L'appartamento è stato dichiarato inagibile perché distrutto dall'incendio, mentre i vigili non hanno riscontrato danni alla struttura del palazzo.