Frosinone, traffico illecito di rifiuti: arresti e 14 indagati

I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (Nipaf) del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone hanno eseguito stamani su provvedimento del gip presso il Tribunale di Roma richiesto della Direzione Distrettuale Antimafia, una misura della custodia cautelare in carcere, una misura degli arresti domiciliari, il sequestro di un impianto di depurazione consortile nel territorio di Ceccano, delle quote della società che lo gestisce, e del profitto del reato quantificato in oltre un milione di euro. I reati contestati sono di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, e riguardano 4 società e 14 indagati. In corso perquisizioni della sede legale e delle sedi operative della società che gestisce il depuratore.