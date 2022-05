Roma, si barrica in casa e ferisce agente che cercava di calmarlo

È quanto accaduto questa mattina, intorno alle 10:20, in via Ogo Ojetti. L'uomo, un 46enne, è stato portato per accertamenti all'ospedale Pertini. Ancora poco chiari i motivi del gesto

Dà in escandescenza, si barrica in casa e ferisce un agente di polizia che tentava di calmarlo. È quanto accaduto questa mattina, intorno alle 10:20, in via Ogo Ojetti a Roma. L'uomo, un 46enne, è stato portato per accertamenti all'ospedale Pertini di Roma. Sul posto anche il personale del 118 e dei vigili del fuoco. Non chiare al momento le cause che hanno portato l'uomo al forte stato di agitazione.