Arrestato 30enne a Ostia per tentato omicidio aggravato

Un 30enne è stato arrestato questa mattina a Ostia con l'accusa di tentato omicidio aggravato, detenzione di arma clandestina e ricettazione. Il fatto risale al 2019. I carabinieri hanno sequestrato una beretta, poi risultata rubata, e una Makarov con matricola abrasa che sarebbero state utilizzate nell'agguato, organizzato probabilmente per un regolamento di conti per la gestione dello spaccio nelle palazzine popolari di via delle Ebridi. Il 30enne è stato portato presso nel carcere di Civitavecchia.

L'aggressione

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, l'8 aprile 2019 nell'androne di una palazzina popolare di via delle Ebridi, a Lido di Ostia, avrebbe tentato di uccidere un 28enne romano che abitava lì sparandogli sei colpi d'arma di pistola. La vittima sarebbe però riuscita a scappare, mentre l'aggressore rimasto ferito a sua volta si sarebbe dato alla fuga.