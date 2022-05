Roma, rapina in albergo a un 41enne: rubati tremila euro

La vittima è stata derubata da due uomini portati in stanza da una escort pochi minuti dopo esser stata pagata per la serata

Rapina in stanza d'albergo la scorsa notte a San Paolo, zona sud della Capitale. La vittima, un 41enne cittadino straniero, è stata derubata da due uomini portati in stanza da una escort pochi minuti dopo esser stata pagata per la serata. In stanza anche un'altra escort che parrebbe non esser stata coinvolta nella rapina.

La vicenda

Uscita dalla stanza la donna sarebbe tornata accompagnata da due uomini che avrebbero spintonato e derubato di tremila euro la vittima. Poi i quattro sarebbero fuggiti facendo perdere le loro tracce. Indagano sull'accaduto gli agenti del locale commissariato.