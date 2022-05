Movida: controlli della polizia locale a Roma, 800 verifiche

In un caso, al gestore di un'attività nel territorio del III Municipio, sono state elevate sanzioni per un totale di circa 5mila euro, a seguito delle numerose irregolarità riscontrate

Oltre 800 i controlli che la Polizia Locale ha svolto in questo fine settimana nei locali pubblici ed esercizi commerciali nella Capitale, con particolare attenzione ai luoghi della movida e a contrastare gli abusi legati al consumo e alla vendita di bevande alcoliche. Più di 15 le persone sanzionate per consumo irregolare di alcolici in strada e 11 invece i minimarket perseguiti in quanto trovati aperti oltre l'orario consentito. Oltre 50 gli illeciti accertati durante i controlli nei locali pubblici.

Sanzionati due locali per oltre 5mila euro

In un caso, al gestore di un'attività nel territorio del III Municipio, sono state elevate sanzioni per un totale di circa 5mila euro, a seguito delle numerose irregolarità riscontrate. Verbali dello stesso ammontare sono scattati anche per una discoteca, sita nel I Municipio, nei cui confronti sono tuttora in corso ulteriori accertamenti. Più di 700 invece le sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada.