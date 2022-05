Roma, spaccio di droga: tre arresti e sequestrati 7 chili di hashish

Tre persone sono state arrestate per spaccio di droga alla Romanina, zona sud est di Roma. Tra loro figura anche un medico, nella sua abitazione sono stati trovati e arrestati una coppia di italiani di 56 e 53 anni, entrambi con precedenti.

L'operazione antidroga

All'interno dell'appartamento gli agenti del commissariato locale hanno scoperto e sequestrato un panetto di hashish di 100 grammi, 61 grammi della stessa sostanza suddivisi in ovuli e circa 70 grammi di crack. Sequestrato anche un coltello con lama retraibile sporco di stupefacente sul divano del salone, oltre a 485 euro in contanti ed un bilancino di precisione. Nel corso di precedenti attività investigative gli agenti avevano scoperto il medico in compagnia di uomini legati al mondo della criminalità e dello spaccio di Torbellamonaca. All'interno di un'auto, le cui chiavi sono state trovate all'interno di una pochette, i poliziotti hanno individuato e sequestrato ulteriori 54 panetti di hashish di circa 6 Kg e 47 ovuli sempre di hashish. La polizia a ogni modo specifica comunque che, data l'attuale fase di indagini preliminari, gli arrestati sono da ritenersi tutti non colpevoli fino a sentenza definitiva.