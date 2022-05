Roma, sgombero dell’insediamento abusivo alla “ex Penicillina”

Sgomberato questa mattina l'insediamento abusivo all'ex sito industriale dismesso "ex Penicillina", in via Tiburtina 1040 a Roma. Stanno intervenendo gli agenti della polizia e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale. L'intervento di sgombero è stato deciso dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Sono 30 complessivamente le persone trovate e denunciate per invasione di edifici. In 23 sono risultati irregolari sul territorio italiano. I cittadini stranieri sono stati presi in carico dai servizi sociali del Comune. Alla fine dell'intervento l'area è stata affidata alla proprietà del sito per la messa in sicurezza.