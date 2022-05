Ritrovato manoscritto di Nostradamus rubato quasi 20 anni fa a Roma

L’opera, di circa 500 pagine scritte interamente in latino e intitolata “Profetie di Michele Nostradamo”, risale al XVI secolo e si trovava in Germania, dove era finita nel catalogo di una casa d’aste dopo essere passata anche attraverso i mercatini delle pulci di Parigi

Dopo quasi vent’anni, è stato ritrovato un libro manoscritto autografo di Michel de Nostredame, meglio noto come Nostradamus, trafugato dalla Biblioteca del Centro per gli studi storici dell’ordine generalizio dei Barnabiti di Roma. L’opera, di circa 500 pagine, contenente profezie scritte interamente in latino, risale al XVI secolo e si trovava in Germania, dove era finita nel catalogo di una casa d’aste dopo essere passata anche attraverso i mercatini delle pulci di Parigi. Il libro è stato restituito ieri al legittimo proprietario anche grazie all’intervento dei carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio culturale, in accordo con il Ministero della Cultura e coordinati dal pm Francesco Marinaro.