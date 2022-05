Trovati nel Reatino 10 chili di droga dopo un incidente sulla Salaria

Il conducente dell'auto che trasportava la droga, in seguito all'incidente ricoverato in un ospedale di Roma, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per detenzione e traffico di stupefacenti

La Polizia stradale della sezione di Rieti ha sequestrato un ingente quantitativo di droga scoperta durante un intervento per un incidente stradale avvenuto lungo la Salaria, nel comune di Fara in Sabina (Rieti). Il conducente dell'auto che trasportava la droga, in seguito all'incidente ricoverato in un ospedale di Roma, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per detenzione e traffico di stupefacenti. L'uomo al momento si trova ai domiciliari.

L'incidente

Gli agenti, riferisce la Questura di Rieti, erano intervenuti per compiere i rilievi dopo che due auto, provenienti da direzioni opposte, si erano scontrate provocando il ferimento dei due conducenti. Perquisendo le auto gli agenti hanno rinvenuto, in uno dei due veicoli, circa 10 chili di hashish e marijuana, suddivisi in panetti oltre a circa 1.000 euro in banconote di piccolo taglio.