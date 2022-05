Roma, incendio nella notte nell’ex fabbrica della Miralanza

Un incendio è divampato nella notte presso l’ex fabbrica della Miralanza in via Luigi Pierantoni, a Roma. In fiamme materiali di risulta e rifiuti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con tre Aps, tre autobotti, un carro schiuma, un carro autoprotettori e un’autoscala. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nessuna persona è rimasta coinvolta.