Incendio doloso a Ostia, in fiamme la saracinesca di un ristorante

La saracinesca di un ristorante in via Cesare Maccari, a Ostia, è stata incendiata la scorsa notte intorno alle 2 e mezza. Le fiamme hanno coinvolto la parte esterna del locale non estendendosi all'intero stabile. Sul posto è stata trovata una tanica di liquido infiammabile. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di Ostia per incendio doloso. Al momento i proprietari non sospettano e non hanno ipotesi sulla matrice o sull'identità dei responsabili.