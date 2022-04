Dal 13 al 15 maggio torna ARF! Il Festival del Fumetto di Roma

Durante l’evento, che si terrà alla Città dell’Altra Economia a Testaccio, sarà possibile incontrare tanti grandi nomi del mondo del Fumetto italiano e internazionale. In programma anche sei mostre esclusive

Le mostre esclusive

Sei le mostre esclusive: “Icone” di Carmine Di Giandomenico, che firma il manifesto di questa “Edizione Anno VIII; “Le case di carta”, la grande mostra inedita che ripercorre l’intero percorso artistico di Paco Roca considerato all’unanimità da critica e pubblico “il maggior esponente del fumetto spagnolo contemporaneo”, prodotta in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Roma e la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura; “30 anni di COMIX”, una pietra miliare del Fumetto italiano, con i disegni, le parole, i segni & disegni di Bonvi, Silver, Magnus, Jacovitti, Cinzia Leone, Disegni & Caviglia, Silvia Ziche; “YY·BB. Yi Yang – Benxi /Bologna”, l’esposizione di Yi Yang, la giovanissima ma già affermatissima autrice che, grazie ad un personalissimo stile di disegno che miscela la tradizione del manga al gusto europeo, sta conquistando il Fumetto italiano con opere come Easy Breezy o il Dylan Dog Color Fest. Inoltre la consueta mostra del vincitore del Premio Bartoli, quest’anno a nome di Lorenzo Mò, e quella della Self ARF! con le opere visionarie di Davide Bart. Salvemini e il suo coloratissimo universo creativo.