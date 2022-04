Tentato omicidio a Roma, arrestato un 39enne

La vicenda risale al 5 agosto 2020, quando l'arrestato e la vittima, entrambi imprenditori nella ristorazione, si erano dati appuntamento in via Muccia a San Basilio per risolvere un prestito fatto al 39enne

Arrestato un uomo di 39 anni per un tentato omicidio a San Basilio, quartiere periferico di Roma, dell'agosto 2020. L'uomo, un imprenditore, avrebbe tentato di far perdere le proprie tracce trasferendosi in Spagna. I carabinieri approfittando di un suo rientro a Roma, lo hanno intercettato e arrestato.

La vicenda

La sera del 5 agosto 2020 l'arrestato e la vittima, entrambi imprenditori nella ristorazione, si erano dati appuntamento in via Muccia a San Basilio per risolvere un prestito fatto al 39enne. Stando alle indagini l'aggressore, per cui è ipotizzata anche l'aggravante della premeditazione, avrebbe sparato due colpi di pistola alla vittima, colpendola all'addome e alla testa, non riuscendo a ucciderlo per un malfunzionamento dell'arma. La vittima, a seguito dell'aggressione, ha perso l'utilizzo delle gambe, riportando gravi ferite. Presente anche un testimone oculare che sarebbe stato intimidito dall'aggressore. Già il giorno precedente il 39enne si sarebbe procurato a Salerno, città di origine della famiglia, l'arma e avrebbe cercato complici per organizzare l'agguato. Nei minuti successivi al tentato omicidio i carabinieri sono riusciti a intercettare un'auto in via del Casale di San Basilio con alla guida un commerciante che aveva soccorso la vittima subito dopo il ferimento.