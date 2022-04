Incidente in via Boccea a Roma: morto un 22enne, gravi altri due

Un ragazzo è morto e due sono rimasti feriti in un incidente avvenuto in via di Boccea a Roma ieri notte. La vittima è un 22enne, mentre i due giovani ricoverati in codice rosso, che viaggiavano insieme al ragazzo, hanno 21 e 22 anni.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, la Toyota Yaris su cui viaggiavano i tre ha sbandato e si è ribaltata intorno alle 2:15 della notte. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale oltre al personale del 118 intervenuto per soccorrere le vittime.