Roma, ambasciata somala occupata da 20 giorni dal nuovo diplomatico

Il rappresentante appena nominato dal governo di Mogadiscio, cugino dell’attuale presidente della Somalia, è barricato dalla notte del 7 aprile all’interno della sede in via dei Gracchi. Il vecchio ambasciatore ha denunciato l’occupazione alla polizia. Sul delicato caso la procura indaga per invasione arbitraria di edifici, al momento contro ignoti

Un rappresentante appena nominato dal governo di Mogadiscio Ahmed Adbirahman Nur, cugino dell’attuale presidente della Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo, si trova barricato da 20 giorni all’interno dell’ambasciata somala di Roma nel quartiere Prati, in via dei Gracchi. Stando a quanto raccontato alla polizia dal predecessore del diplomatico Mohamed Abdirahman Sheik Issa, il blitz sarebbe avvenuto nella notte del 7 aprile: Nur, forzando le serrature, lo avrebbe sfrattato mentre aveva ancora terminato il suo mandato. La notizia viene riportata dall’edizione romana de La Repubblica.

La vicenda

Il nuovo diplomatico, con la carica di “incaricato d’affari” (non ufficialmente di ambasciatore, una sorta di reggente), venti giorni fa ha fatto il suo ingresso in ambasciata non avvisando il vecchio inquilino che, in quel momento, aveva ancora le chiavi della sede ed era a tutti gli effetti l’ambasciatore in Italia della Somalia. Nur – a quanto riporta il quotidiano – è stato accompagnato da un fabbro e da un falegname e ha poi sfondato le porte barricandosi dentro e cambiando le serrature, con nuove chiavi. Nur avrebbe così preso possesso del villino, parco macchine incluso. La mattina successiva, quando ha cercato di entrare di entrare, Issa ha trovato l’ingresso sbarrato. L’uomo che da 4 anni reggeva le redini della sede diplomatica, ha inoltre dichiarato che il successore avrebbe anche acquisito documenti top secret custoditi nell’ambasciata. Issa ha così denunciato lo sfratto al commissariato Prati e invocato la “protezione diplomatica”.

Le indagini

Sul delicato caso la procura indaga per invasione arbitraria di edifici, al momento a carico di ignoti. Il quotidiano riporta però che è possibile che a breve scattino le prime iscrizioni, nonché che questa occupazione possa riflettere faide tra diversi gruppi di potere in Somalia. Le accuse di Issa nei confronti di Nur sono tutte da verificare. L’interrogativo – prosegue La Repubblica - è se il blitz in via dei Gracchi sia stato autorizzato direttamente da Mogadiscio, per estromettere con la forza il vecchio Sheik Issa, oppure sia un progetto coltivato in autonomia da Adbirahman Nur, senza sentire nessuno. L’avvocato dell’ambasciatore sfrattato, Alì Abukar Hayo, ha confermato al quotidiano che i pm lavorano sul caso, per poi non aggiungere altro.

Il vecchio ambasciatore: “In pericolo la mia incolumità”

Il quotidiano riporta le parole che Issa avrebbe pronunciato davanti agli investigatori: “È in pericolo la mia incolumità personale quale ambasciatore in carica”. Avrebbe inoltre spiegato che trova “fisicamente impedito l’esercizio delle funzioni tuttora in corso” e che “la rappresentanza diplomatica si trova in stato di sequestro”.