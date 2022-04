Morta Donna Assunta Almirante, moglie del fondatore del MSI

Raffaela Stramandinoli, detta Assunta, era nata a Catanzaro ma era diventata romana d'adozione. Per decenni, anche dopo la morte di Almirante nel 1988, è stata la regina madre della destra italiana, dispensatrice di consigli ma anche di pesanti critiche, sponsorizzò Gianfranco Fini alla guida del Msi ma criticò la Svolta di Fiuggi del 1995, con la quale l'Msi-Dn diventò in larga parte Alleanza Nazionale.

Meloni: “Se ne va un pilastro della memoria storica della destra”

"Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana. A nome mio e di Fratelli d'Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi. Addio, Donna Assunta”, ha scritto Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Gasparri : “Punto di riferimento per tanti"

"Donna Assunta Almirante ha segnato un'epoca della vita italiana. Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Giorgio Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti. Il suo affetto è stato un privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione”, ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.