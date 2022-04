Cassino, auto finisce fuori strada: morto 20enne

Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Cassino, in provincia di Frosinone.

L'incidente

Il giovane, che era di Sant'Apollinare, stava tornando a casa con un amico quando la vettura a bordo della quale viaggiavano è finita fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento, in prossimità di una curva. Lo schianto è stato fatale per il ventenne, mentre il suo amico è uscito quasi incolume. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.