Papa Francesco: “Gesù ha reso Chiesa strumento conciliazione”

Il pontefice non ha presieduto la messa a causa di un dolore al ginocchio destro dovuto a un’infiammazione ai legamenti. Ha pronunciato la sua omelia su una poltrona nelle vicinanze dell’Altare centrale della Confessione per via dell’evidente difficoltà a camminare

"Tutta la Chiesa è stata resa da Gesù una comunità dispensatrice di misericordia, un segno e uno strumento di riconciliazione per l'umanità”. Pur senza presiedere la messa nella Domenica della Divina Misericordia a causa di un dolore al ginocchio destro, Papa Francesco ha pronunciato queste parole durante la liturgia nella Basilica di San Pietro. Il pontefice è entrato nella Basilica senza indossare i paramenti liturgici ed è stato accompagnato a sedersi su una poltrona nelle vicinanze dell'Altare centrale della Confessione per via dell’evidente difficoltà a camminare, procedendo a piccoli passi.

Il problema di salute del pontefice

A presiedere la liturgia al posto del Papa è stato l'arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio della Nuova evangelizzazione. Negli ultimi tempi, il pontefice ha dovuto rinunciare a diversi impegni a causa del persistente e forte dolore al ginocchio destro dovuto a un’infiammazione ai legamenti.

Papa Francesco: “Condividere pane misericordia con chi ci sta accanto”

“Fratelli, sorelle, ciascuno di noi ha ricevuto nel Battesimo lo Spirito Santo per essere uomo e donna di riconciliazione - ha spiegato nell'omelia -. Quando sperimentiamo la gioia di essere liberati dal peso dei nostri peccati, dei nostri fallimenti; quando sappiamo in prima persona che cosa significa rinascere, dopo un'esperienza che sembrava senza via d'uscita, allora bisogna condividere con chi ci sta accanto il pane della misericordia". "Sentiamoci chiamati a questo - ha sottolineato il Pontefice -. E chiediamoci: io, qui dove vivo, io in famiglia, io al lavoro, nella mia comunità, promuovo la comunione, sono tessitore di riconciliazione? Mi impegno per disinnescare i conflitti, per portare perdono dove c'è odio, pace dove c'è rancore? O io cado nel mondo del chiacchiericcio, che sempre uccide, sempre". "Gesù cerca in noi dei testimoni davanti al mondo di queste sue parole: Pace a voi! Ho ricevuto la pace e la do all'altro", ha aggiunto.

“Prendendoci cura delle piaghe del prossimo rinasce in noi speranza”

"La misericordia di Dio, nelle nostre crisi e nelle nostre fatiche, ci mette spesso in contatto con le sofferenze del prossimo", ha detto ancora Papa Francesco. "Pensavamo di essere noi all'apice della sofferenza, al culmine di una situazione difficile, e scopriamo chi, rimanendo in silenzio, sta passando periodi peggiori - ha osservato nell'omelia -. E, se ci prendiamo cura delle piaghe del prossimo e vi riversiamo misericordia, rinasce in noi una speranza nuova, che consola nella fatica". "Chiediamoci allora - ha esortato il Pontefice - se negli ultimi tempi abbiamo toccato le piaghe di qualche sofferente nel corpo o nello spirito; se abbiamo portato pace a un corpo ferito o a uno spirito affranto; se abbiamo dedicato un po' di tempo ad ascoltare, accompagnare, consolare". "Quando lo facciamo, incontriamo Gesù - ha concluso -, che dagli occhi di chi è provato dalla vita ci guarda con misericordia e ci ripete: Pace a voi".