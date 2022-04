Fiumicino, multati due Ncc abusivi all'aeroporto

Sono stati sorpresi davanti all'uscita del "Gate 3 - Arrivi" mentre procacciavano, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito e sono stati sanzionati per 4.128 euro

Svolgevano abusivamente all'aeroporto di Fiumicino servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. Per questo due Ncc, sorpresi nella mattinata di ieri dai carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma davanti all'uscita del "Gate 3 - Arrivi" mentre procacciavano, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito, hanno subito una sanzione complessiva di 4.128 euro.