Furto in una gioielleria a Roma, colpo da 40mila euro

Colpo da 40 mila euro in una gioielleria a Roma. Il furto è stato messo a segno nella notte alla 'G and G' di via Appia Nuova 308.

Il colpo

Secondo le prime ricostruzioni, almeno due persone sono entrate alle quattro di notte nella gioielleria tramite un buco fatto nel soffitto. Sono stati rubati alcuni gioielli dal valore complessivo di 40 mila euro. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per individuare i responsabili.