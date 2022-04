Roma, turisti si bagnano nella Fontana di Trevi: multati

I due uomini, entrambi 30enni, hanno provato a passare inosservati tra la moltitudine di persone che in quel momento era presente intorno alla fontana monumentale, ma gli agenti li hanno avvistati e fatti uscire dalla vasca

Cercano di passare inosservati tra la folla per bagnarsi all'interno della Fontana di Trevi: due turisti olandesi sono stati fermati e multati con mille euro dalla polizia locale. Venerdì pomerrigio le pattuglie hanno bloccato due turisti intenti a fare il loro ingresso nella Fontana di Trevi. I due uomini, entrambi 30enni, hanno provato a passare inosservati tra la moltitudine di persone che in quel momento era presente intorno alla fontana monumentale, ma gli agenti, in servizio di controlli nell'area, li hanno avvistati e fatti uscire dalla vasca.

La multa

Al termine delle procedure di identificazione sono stati sanzionati secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana per un totale di oltre mille euro.