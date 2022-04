Artena, sparò con pistola a pallini a un uomo: arrestato un 51enne

Grazie a un'indagine approfondita, i carabinieri lo avrebbero identificato come l'autore dell'episodio, in un bar del paese lo scorso 7 marzo

Ad Artena, in provincia di Roma, arrestato un uomo di 51 anni per detenzioni di armi e lesioni personali aggravate. Grazie a un'indagine approfondita, i carabinieri lo avrebbero identificato come l'autore di una sparatoria, fatta con un'arma finta a pallini, in un bar del paese lo scorso 7 marzo. Le forze dell'ordine quella sera furono avvertite dal personale sanitario alla vista del cittadino albanese ferito a una gamba dalle esplosioni della pistola a pallini.