Roma, tenta furto in casa ma proprietaria lo mette in fuga: fermato

Fermato per tentata rapina in appartamento un minorenne italiano di origine straniera. Il giovane, con precedenti, è stato individuato grazie alle indagini degli agenti del commissariato Porta Pia e della polizia scientifica. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, il ragazzo lo scorso 7 aprile avrebbe tentato di rapinare la casa di un'anziana in zona Nomentana, a Roma. Scoperto dalla donna, dopo una breve colluttazione, sarebbe scappato senza riuscire a portar via niente dalla casa. Il minore avrebbe però lasciato delle impronte digitali, grazie alle quali le forze dell'ordine sarebbero risalite alla sua identità. Il ragazzo è stato arrestato ed è adesso in attesa di processo.