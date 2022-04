13enne morta a Fondi, l’autopsia: possibile shock anafilattico

Arresto cardiaco causato da shock anafilattico dovuto molto probabilmente ad una allergia alimentare. È quanto emerso dai risultati preliminari dell'autopsia svolta ieri sul corpo di Martina Quadrino, la 13enne morta a Fondi dopo avere mangiato un panino al salame. La perizia è durata oltre tre ore, i medici hanno effettuato anche una serie di prelievi che verranno analizzati nei prossimi giorni.

Lo shock anafilattico e i soccorsi

Secondo quanto ricostruito, la ragazzina era rientrata a casa dopo aver trascorso il pomeriggio di giovedì 14 aprile insieme alle amiche a una festa di compleanno, in un locale di Fondi, dove aveva mangiato un panino con il salame per merenda. L'ipotesi è che la ragazzina possa aver ingerito alimenti per lei pericolosi che le hanno scatenato uno shock anafilattico. Inutili i soccorsi del personale del 118 intervenuti dopo l'improvviso peggioramento delle condizioni della 13enne che si è sentita male una volta tornata a casa. La ragazzina è morta in pochissimi istanti, prima del trasferimento all'ospedale San Giovanni di Dio.