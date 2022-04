Roma, rapina in strada in zona Eur: due arrestati

Due ragazzi di di 21 e 22 anni sono stati arrestati a Roma con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

La rapina

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, lo scorso 12 aprile i due avrebbero borseggiato la vittima per strada all'Eur, periferia sud della Capitale, fuggendo poi in auto. Due carabinieri non in servizio hanno fermato i due, trovati a rovistare all'interno di una borsa pochi minuti dopo il colpo. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno trovato e sequestrato un cacciavite e due radio ricetrasmittenti. Gli arresti sono stati convalidati e, in attesa del processo, per uno è stato disposto l'obbligo di firma, per l'altro invece i domiciliari.