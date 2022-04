Roma, esplosione in una villetta a Bracciano: due feriti

Un’esplosione è avvenuta in una villetta in via Fra Giovanni, nel comune di Bracciano, vicino a Roma. All'interno dell'immobile erano presenti un uomo e una donna, rimasti lievemente feriti. Secondo quanto si apprende, la deflagrazione sarebbe stata causata da una probabile fuga di gas nella cucina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora indagano sull’accaduto. La villetta è stata dichiarata inagibile. Ieri un'altra esplosione si era verificata a Bracciano.