Ferisce coinquilino con coltello a Torpignattara e fugge: indagini

Un uomo ha ferito il proprio coinquilino con un coltello durante una lite in casa e poi è fuggito. E' successo ieri notte in via Bufalini a Torpignattara, periferia est della Capitale. La vittima, un cittadino iracheno, ha allertato la questura dal bar sotto casa. La polizia è intervenuta sul posto intorno a mezzanotte e mezzo. I due erano coinquilini e, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, la lite sarebbe nata per futili motivi. Indagini in corso da parte del commissariato locale.