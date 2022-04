Aggredisce coppia durante lite in strada a Centocelle: denunciato

Un uomo è stato denunciato per un’aggressione a Centocelle. Alla guida della sua auto a seguito di un litigio nato per strada per futili motivi l'automobilista è sceso dal mezzo e ha picchiato una coppia che stava passeggiando in via Tor de' Schiavi. Le vittime, una 39enne e un 48enne, sono stati medicati dal personale del 118 per lesioni varie, una ferita all'occhio e una frattura al setto nasale. I Carabinieri allertati dalla coppia sono intervenuti tempestivamente sul posto.