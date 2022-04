Castel Madama, uomo ferito da freccia: fermato figlio della compagna

Il giovane ha sparato con una balestra ed è stato fermato per tentato omicidio: a quanto trapela, i motivi sarebbero da ricondurre alla gelosia nei confronti della madre. Il personale del 118 ha trovato la vittima riversa a terra in stato di incoscienza ed è stata trasportata in eliambulanza al Gemelli di Roma

Un uomo è stato ferito alla schiena da una freccia sparata da una balestra dal figlio della compagna, che è stato fermato per tentato omicidio. È accaduto a Castel Madama, in provincia di Roma, dove il personale del 118 ha trovato l'uomo riverso a terra in stato di incoscienza e lo ha trasportato in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sul caso. A dare l'allarme sarebbe stata la compagna. I motivi del gesto sembrerebbero legati a gelosia del giovane nei confronti della madre.