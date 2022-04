Roma, rapina farmacia e ruba uno scooter: arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Roma per rapina in una farmacia e furto di uno scooter.

L'arresto

Secondo quanto ricostruito, stamattina intorno alle 11:30 l'uomo, armato di coltello, è entrato in una farmacia su circonvallazione Gianicolense, zona sud ovest della Capitale, e si è fatto consegnare 70 euro dandosi poi alla fuga. Uscito dalla farmacia il 50enne avrebbe stoppato e rubato uno scooter ferendo il proprietario a un braccio, prima di essere fermato e arrestato dagli agenti del distretto San Paolo in via Sarzana. Oltre alla polizia sul posto è arrivato anche il personale del 118 per medicare il ferito.