Incidente stradale a Prati, morto un motociclista di 48 anni

Grave incidente in via Ruggero di Lauria a Prati, zona centrale di Roma. Dopo uno scontro tra una Bmw e il suo scooter, è morto un motociclista di 48 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di ieri all'incrocio tra via Caracciolo e via di Lauria. L'uomo è morto all'ospedale Santo Spirito a causa delle gravi ferite riportate.

I soccorsi

Alla guida dell'auto una donna di 55 anni anni che è stata accompagnata in ospedale per esami tossicologici. Ancora non chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto per i rilievi la polizia locale.