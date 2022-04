Scappa dai domiciliari e commette 2 rapine vicino Roma, fermato 55enne

Secondo le accuse l'uomo il 6 e l'8 aprile è uscito di casa per compiere le rapine in due banche a Manziana e ad Anguillara Sabazia

Un uomo di 55 anni è stato fermato dai carabinieri diBracciano con l'accusa di aver commesso due rapine in banca, una a Manziana e l'altra Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito, nel complesso sarebbero stati rubati 8.300 euro.

L'evasione e le rapine

Dalle indagini dei militari è emerso che l'uomo, già ai domiciliari a L'Aquila, sarebbe uscito di casa lo scorso 6 aprile per realizzare il colpo in una banca di Manziana. Con la scusa di volere aprire un conto corrente il 55enne sarebbe riuscito ad accedere all'ufficio del direttore e, armato di taglierino, farsi consegnare da una cassiera 2500 euro dalla cassa automatica. L'aggressore sarebbe quindi poi fuggito a bordo della sua auto, parcheggiata poco lontano dalla banca. Due giorni dopo, l'8 Aprile, il 55enne avrebbe ripetuto la rapina, con lo stesso modus operandi, in un istituto bancario di Anguillara Sabazia riuscendo a farsi consegnare il contenuto di due casse automatiche, per un totale di 5mila euro, oltre a 700 euro di un correntista presente in quel momento dentro la banca.

L'arresto

Grazie alle indagini e all'incrocio delle immagini di videosorveglianza presenti nelle due banche, i carabinieri sono riusciti a identificare l'uomo, che in passato aveva già fatto altre rapine nella stessa zona, riuscendo a risalire anche ai suoi movimenti nei pressi della banca di Manziana il giorno prima della rapina, giorno in cui avrebbe effettuato un sopralluogo. Il 55enne è stato intercettato dalle forze dell'ordine mentre viaggiava in macchina nel centro di Ladispoli. Lì è stato bloccato e arrestato. Dagli investigatori sono stati ritrovati gli abiti delle rapine, un taglierino e parte della somma rubata. Al termine dell'udienza di convalida, l'uomo è stato portato in carcere di Civitavecchia, in attesa del processo.