Senzatetto aggredito a Roma, tre fermati per tentato omicidio

Ancora sconosciute le cause. L'uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni dopo l'arrivo in codice rosso nel tardo pomeriggio di martedì

Tre cittadini indiani di 40, 34 e 39 anni sono stati fermati, a Roma, dalla polizia per tentato omicidio. La vittima, un senzatetto, sarebbe stata aggredita dal gruppo martedì su una panchina vicino alla basilica di San Pietro in Vincoli, in piazza San Francesco di Paola all'Esquilino, zona centrale della Capitale.

I soccorsi

