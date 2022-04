Anzio, picchiata da bulli a scuola: identificati 4 minori

Sono stati identificati e segnalati all'autorità giudiziaria i quattro minorenni che hanno aggredito, ferendola, una 13enne in una scuola di Anzio, centro sul litorale romano. Si tratta di tre coetanee della vittima e di un ragazzo di età superiore ai 14 anni, unico imputabile. Il reato ipotizzato è di lesioni personali in concorso. In base a quanto si apprende, inoltre, le tre ragazzine avrebbero presentato una querela nei confronti della loro compagna di scuola allegando dei referti medici per ferite riportate a loro volta e guaribili sotto i dieci giorni.