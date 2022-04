Roma, il secondo Congresso Nazionale FIRST CISL dall'11 al 14 aprile

Da lunedì 11 a giovedì 14 aprile, alla presenza di 500 sindacalisti, compresi numerosi delegati provenienti dall'Emilia-Romagna, è in programma a Roma il secondo Congresso Nazionale FIRST CISL, la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (il sindacato dei lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, della riscossione e delle authority), dal titolo “La partecipazione genera valore”. Nella giornata di ieri ha aperto i lavori la relazione del segretario generale, Riccardo Colombani. Una quattro giorni di eventi, con esponenti del mondo finanziario, economisti, rappresentanti delle istituzioni. (IL PROGRAMMA)

Colombani: "Non si scavalchi la contrattazione collettiva"

"Ci opporremo a ogni tentativo di scavalcare la contrattazione collettiva mediante la regolazione pattizia diretta, individuale della materia (la cosiddetta "individualizzazione del rapporto di lavoro", ndr). Dobbiamo inoltre evitare che il lavoro agile si trasformi in una caverna digitale e che vengano scaricate le responsabilità della riservatezza dei dati sulle lavoratrici e sui lavoratori", sono le parole del segretario generale della First, Riccardo Colombani. Che ha ricordato come la "norma del Ccnl Abi, sottoscritta prima della pandemia, è equilibrata, contiene pesi e contrappesi. Va letta in combinato disposto con la norma relativa alla disconnessione. Ovviamente, ci sono margini di miglioramento, come sempre. C'è la necessità, pur con i limiti connessi alla tipologia di mansioni prevalenti, di consentirne un utilizzo diffuso e omogeneo. Valuteremo l'opportunità di eventuali modifiche in fase di costruzione della piattaforma rivendicativa unitaria".