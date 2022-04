Acilia, spaccio di droga: arrestato 56enne

Gli investigatori hanno sequestrato un chilo di hashish nascosto nel vano motore dell'auto e diviso in panetti marchiati con la scritta "Covid"

Un uomo di 56 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio ieri pomeriggio ad Acilia, all'estrema periferia di Roma. Sequestrato un chilo di hashish nascosto nel vano motore dell'auto e diviso in panetti marchiati con la scritta "Covid". L'uomo, già noto per precedenti reati, è stato bloccato dai carabinieri ad Acilia.

L'arresto

Fermata l'auto sulla quale viaggiava, le forze dell'ordine hanno scoperto la droga e 1.050 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. Dopo l'udienza in tribunale l'arresto è stato convalidato e il 56enne è stato posto ai domiciliari in attesa del processo.