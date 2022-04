Roma, tentano furto a Montesacro: tre persone arrestate

I carabinieri hanno sorpreso uno di loro in strada, probabilmente utilizzato come vedetta, mentre gli altri due all'interno di un condominio di via Chiovenda stavano tentando di forzare la porta d'ingresso di un'abitazione con alcune chiavi alterate

Arrestati a Roma per un tentato furto aggravato tre uomini, due di 45 anni e uno di 37, già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno sorpreso uno di loro in strada, probabilmente utilizzato come vedetta, mentre gli altri due all'interno di un condominio di via Chiovenda stavano tentando di forzare la porta d'ingresso di un'abitazione con alcune chiavi alterate. Gli attrezzi trovati sono stati sequestrati.