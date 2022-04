Incidente sul Grande Raccordo Anulare A90 in direzione di Roma, al chilometro 0,200 all'altezza dell'Aurelia. A quanto riporta l'Anas nello scontro sono rimasti coinvolti quattro veicoli e otto persone sono rimaste ferite. Ancora da accertare le cause del sinistro. Il traffico è stato deviato sulla complanare finché il tratto di strada interessato dal sinistro non è stato riaperto.