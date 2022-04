Operazione antidroga a Torre Angela, arrestate quattro persone

I militari hanno notato i quattro in atteggiamenti sospetti e perquisendoli hanno trovato e sequestrato 221 ovuli termosaldati contenenti oltre due chili di eroina e molto denaro in contanti

Arrestate quattro persone, di origini niegeriane, già noti alle forze dell'ordine per produzione e traffico di droga. I carabinieri li hanno fermati nel corso di un pattugliamento a Torre Angela, periferia di Roma. I militari hanno notato i quattro in atteggiamenti sospetti e perquisendoli hanno trovato e sequestrato 221 ovuli termosaldati contenenti oltre due chili di eroina e molto denaro in contanti.

Gli arrestati

Gli arrestati, di età compresa tra i 34 e i 46 anni, disoccupati, sono stati trattenuti in caserma. A seguito dell'udienza di convalida il loro arresto è stato quindi convalidato dall'autorità giudiziaria.